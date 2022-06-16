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В Гедабеке столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гедабеке столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В Гедабеке произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.
Происшествия
16 июня 2022 г. 00:48
В Гедабеке столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гедабеке произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие произошло на дороге Шамкир-Гедабек, проходящей через Гедабекский район.

В результате столкновения двух автомобилей жители Шамкирского района - Гахраманов Т. (1989 г.р.), его жена Гахраманова Д. (1994 г.р.), их дети - Гахраманлы И. (2018 г.), А.Гахраманлы (2013 г.р.) и А.Гахраманлы (2012 г.р.), 2012 года рождения, а также находящийся в другом автомобиле житель Гедабекского района Р.Абдуллаев (1992 г.р.) получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и среднетяжелое.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə 2 avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

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