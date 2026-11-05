Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Нацсобрание Франции отклонило проект бюджета, правительство может пойти на беспрецедентные меры

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 16:30
    Нацсобрание Франции отклонило проект бюджета, правительство может пойти на беспрецедентные меры

    Национальное собрание Франции единогласно отклонило первую часть проекта государственного бюджета на 2027 год, усилив давление на правительство премьер-министра Себастьена Лекорню, которое намерено добиться сокращения расходов на 43 млрд евро, несмотря на отсутствие парламентского большинства.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, 458 депутатов проголосовали против (двое воздержались) раздела бюджета, предусматривающего доходы.

    В результате депутаты не смогли перейти к рассмотрению расходов. Документ направлен в Сенат, где обсуждение должно начаться 20 ноября.

    Правительство рассчитывает сократить бюджетный дефицит Франции до 5% ВВП в 2027 году против ожидаемых 5,4% в текущем году.

    Однако внесенные депутатами поправки, отменившие ряд мер экономии, затрагивающие пенсионеров и местные органы власти, а также дополнительный налог на прибыль крупных компаний, могут увеличить дефицит до 5,9% ВВП. Об этом заявил министр госсчетов Давид Амьель.

    После рассмотрения бюджета Сенатом законопроект вновь поступит в Национальное собрание. Правительство намерено добиться его принятия до конца года, однако отсутствие большинства в парламенте существенно осложняет переговоры.

    В случае дальнейшего тупика Лекорню может воспользоваться статьей 49.3 Конституции Франции, позволяющей принять бюджет без голосования депутатов, но с риском вынесения вотума недоверия правительству.

    Еще одним вариантом рассматривается принятие бюджета посредством ордонанса - беспрецедентный в современной политической практике страны шаг, позволяющий обойти парламентскую процедуру при определенных конституционных условиях.

    Отклонение проекта бюджета стало очередным проявлением политического кризиса во Франции, где правительство сталкивается с трудностями при проведении фискальной консолидации на фоне слабого экономического роста и увеличения государственного долга.

    Национальное собрание Франции Себастьен Лекорню
    Fransa parlamenti büdcə layihəsini rədd edib, hökumət misli görünməmiş tədbirlərə əl ata bilər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    06:35
    Трамп провел со своей командой первое после выборов совещание по Ирану
    Другие страны
    06:05
    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда
    Другие страны
    Лента новостей