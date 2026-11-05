Нацсобрание Франции отклонило проект бюджета, правительство может пойти на беспрецедентные меры

Национальное собрание Франции единогласно отклонило первую часть проекта государственного бюджета на 2027 год, усилив давление на правительство премьер-министра Себастьена Лекорню, которое намерено добиться сокращения расходов на 43 млрд евро, несмотря на отсутствие парламентского большинства.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, 458 депутатов проголосовали против (двое воздержались) раздела бюджета, предусматривающего доходы.

В результате депутаты не смогли перейти к рассмотрению расходов. Документ направлен в Сенат, где обсуждение должно начаться 20 ноября.

Правительство рассчитывает сократить бюджетный дефицит Франции до 5% ВВП в 2027 году против ожидаемых 5,4% в текущем году.

Однако внесенные депутатами поправки, отменившие ряд мер экономии, затрагивающие пенсионеров и местные органы власти, а также дополнительный налог на прибыль крупных компаний, могут увеличить дефицит до 5,9% ВВП. Об этом заявил министр госсчетов Давид Амьель.

После рассмотрения бюджета Сенатом законопроект вновь поступит в Национальное собрание. Правительство намерено добиться его принятия до конца года, однако отсутствие большинства в парламенте существенно осложняет переговоры.

В случае дальнейшего тупика Лекорню может воспользоваться статьей 49.3 Конституции Франции, позволяющей принять бюджет без голосования депутатов, но с риском вынесения вотума недоверия правительству.

Еще одним вариантом рассматривается принятие бюджета посредством ордонанса - беспрецедентный в современной политической практике страны шаг, позволяющий обойти парламентскую процедуру при определенных конституционных условиях.

Отклонение проекта бюджета стало очередным проявлением политического кризиса во Франции, где правительство сталкивается с трудностями при проведении фискальной консолидации на фоне слабого экономического роста и увеличения государственного долга.