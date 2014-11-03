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    В Газахе задержан подозреваемый в краже пенсионных и зарплатных карт

    У задержанного были изъяты 2200 долларов и банкоматные карточки

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском районе Азербайджана задержан подозреваемый в краже пенсионных и зарплатных карт. Об этом Report сообщили в Газахском районном отделении полиции. В ходе проведенной операции был задержан житель района Асим Гасанов. Во время личного досмотра подозреваемого полицейские обнаружили 2200 долларов и принадлежащие различным гражданам банкоматные карточки. 

    При даче показаний А.Гасанов сознался, что тем же способом воровал банкоматные карточки у граждан в Баку, Гяндже, Мингечевире, а также в Товузском районе.

    Расследование по данному делу продолжается.

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