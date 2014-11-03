В Газахе задержан подозреваемый в краже пенсионных и зарплатных карт

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском районе Азербайджана задержан подозреваемый в краже пенсионных и зарплатных карт. Об этом Report сообщили в Газахском районном отделении полиции. В ходе проведенной операции был задержан житель района Асим Гасанов. Во время личного досмотра подозреваемого полицейские обнаружили 2200 долларов и принадлежащие различным гражданам банкоматные карточки.

При даче показаний А.Гасанов сознался, что тем же способом воровал банкоматные карточки у граждан в Баку, Гяндже, Мингечевире, а также в Товузском районе.

Расследование по данному делу продолжается.