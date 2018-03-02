 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Газахе молодой парень отравился лекарственными препаратами

    Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести

    Газах. 2 марта. REPORT.AZ/ В городе Газах произошел случай отравления лекарственным препаратом.

    Как передает Западное бюро Report, 25-ти летний местный житель Мустафаев Эмруллах Аскер оглу был госпитализирован.По сообщению врачей парень почувствовал недомогание после употребления алкоголя, вследствие чего его состояние ухудшилось.

    Полиция же утверждает, что Э.Мустафаев отравился от передозировки лекарствами. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi