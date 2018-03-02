В Газахе молодой парень отравился лекарственными препаратами

Газах. 2 марта. REPORT.AZ/ В городе Газах произошел случай отравления лекарственным препаратом.

Как передает Западное бюро Report, 25-ти летний местный житель Мустафаев Эмруллах Аскер оглу был госпитализирован.По сообщению врачей парень почувствовал недомогание после употребления алкоголя, вследствие чего его состояние ухудшилось.

Полиция же утверждает, что Э.Мустафаев отравился от передозировки лекарствами. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.