В Газахе 80-летний мужчина покончил жизнь путем самосожжения

Газах. 5 августа. REPORT.AZ/ В Газахском районе 80-летний мужчина совершил суицид через самосожжение.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в Газахской межрайонной психиатрической больнице.

Так, помещенный в больницу 20 дней назад житель Агстафинского района Тахир Мухаммед оглу Гусейнов 1937 г.р. поджег себя. Получив серьезные ожоги, он скончался на месте инцидента от полученных травм. По словам близких, в больнице им сообщили, что пожилой мужчина совершил самоподжог.

В связи с произошедшим ведется расследование.