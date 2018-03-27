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    В Гарадагском районе 50-летнего мужчину ударили ножом на рынке

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку зафиксирован факт поножовщины. Инцидент произошел в поселке Локбатан.

    Согласно информации, работающий продавцом на рынке, известном как "Мейвели базар" (Фруктовый базар) Захид Гафаров 1968 г.р., повздорил с незнакомым человеком. В результате конфликта Гафаров получил ножевое ранение в спину, в область левой лопатки.

    Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Полиция ведет расследование.

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