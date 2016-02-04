Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадаге угнан автомобиль марки NAZ-Lifan.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в поселке Локбатан Гарадагского района был угнан автомобиль марки NAZ-Lifan, принадлежащий жителю Исмаиллинского района Зульфи Ахмедову.
Автомобиль был найден сотрудниками службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку на автомобильном рынке на территории Ясамальского района.
В результате мероприятий был задержан житель Баку Джамал Мамедов.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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