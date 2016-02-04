 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гарадаге угнан автомобиль марки NAZ-Lifan

    Джамал Мамедов был задержан при попытке продать автомобиль в Баку

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадаге угнан автомобиль марки NAZ-Lifan.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в поселке Локбатан Гарадагского района был угнан автомобиль марки NAZ-Lifan, принадлежащий жителю Исмаиллинского района Зульфи Ахмедову.

    Автомобиль был найден сотрудниками службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку на автомобильном рынке на территории Ясамальского района. 

    В результате мероприятий был задержан житель Баку Джамал Мамедов. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi