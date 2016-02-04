Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадаге угнан автомобиль марки NAZ-Lifan.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в поселке Локбатан Гарадагского района был угнан автомобиль марки NAZ-Lifan, принадлежащий жителю Исмаиллинского района Зульфи Ахмедову.

Автомобиль был найден сотрудниками службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку на автомобильном рынке на территории Ясамальского района.

В результате мероприятий был задержан житель Баку Джамал Мамедов.

По факту ведется расследование.