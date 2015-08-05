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    В Гарадаге "KamAZ" врезался в легковой автомобиль, а затем насмерть сбил стоявшего на обочине дороги пешехода

    По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Гарадаге грузовая машина марки "KamAZ" столкнулась с легковым автомобилем.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), ДТП зарегистрировано 4 августа в районном поселке Гобустан.

    По информации, житель Баку Сахавет Халидов за рулем грузового автомобиля марки "KamAZ-53212" столкнулся с управляемым Фатхи Меджидов встречным автомобилем марки "Opel". Затем, потеряв управление, он врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль "Shacman" Алима Велиева и сбил находящегося рядом жителя Сумгайыта Магомеда Аббасова.

    В результате ДТП М.Аббасов скончался на месте, а С.Халилов был госпитализирован.

    По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование.

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