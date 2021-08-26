В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий сотрудники прокуратуры и полиции Гарадагского района Баку по горячим следам раскрыли совершенное на территории района убийство

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий сотрудники прокуратуры и полиции Гарадагского района Баку по горячим следам раскрыли совершенное на территории района убийство.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, около 21 часа 22 августа в Гарадагскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории поселка Пута тела неизвестного человека с признаками насилия.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела. На месте убийства были обнаружены вещественные доказательства, которые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства были упакованы и изъяты.

При осмотре тела с участием судебно-медицинского эксперта были обнаружены многочисленные раны, характерные при нанесении их режущими предметами.

В результате предварительного расследования было установлено, что убитым является Ахад Нуриев Исмаил оглу (1994 г.р.).

По данному факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.