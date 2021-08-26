О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины

В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий сотрудники прокуратуры и полиции Гарадагского района Баку по горячим следам раскрыли совершенное на территории района убийство
Происшествия
26 августа 2021 г. 20:14
В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий сотрудники прокуратуры и полиции Гарадагского района Баку по горячим следам раскрыли совершенное на территории района убийство.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, около 21 часа 22 августа в Гарадагскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории поселка Пута тела неизвестного человека с признаками насилия.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела. На месте убийства были обнаружены вещественные доказательства, которые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства были упакованы и изъяты.

При осмотре тела с участием судебно-медицинского эксперта были обнаружены многочисленные раны, характерные при нанесении их режущими предметами.

В результате предварительного расследования было установлено, что убитым является Ахад Нуриев Исмаил оглу (1994 г.р.).

По данному факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qaradağda 27 yaşlı gənci öldürən şəxs həbs edilib

Самое важное

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi