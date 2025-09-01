    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Гарачухуре обнаружен боеприпас

    • 01 сентября, 2025
    • 12:13
    В Гарачухуре обнаружен боеприпас

    В бакинском поселке Гарачухур, на улице А.А. Шадлинского обнаружен боеприпас.

    Об этом сообщили Report в МЧС.

    На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования Службы спасения особого риска МЧС. Обнаруженный боеприпас оказался ручной гранатой Ф-1.

    Боеприпас вывезен с территории для нейтрализации. Никаких других опасных или подозрительных предметов в окрестностях обнаружено не было.

