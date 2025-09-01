В Гарачухуре обнаружен боеприпас
- 01 сентября, 2025
- 12:13
В бакинском поселке Гарачухур, на улице А.А. Шадлинского обнаружен боеприпас.
Об этом сообщили Report в МЧС.
На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования Службы спасения особого риска МЧС. Обнаруженный боеприпас оказался ручной гранатой Ф-1.
Боеприпас вывезен с территории для нейтрализации. Никаких других опасных или подозрительных предметов в окрестностях обнаружено не было.
