    В США планируют ввести тарифы на китайские полупроводники летом 2027 года

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 15:50
    США введут тарифы на полупроводники, импортируемые из Китая, начиная с 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Уведомление о действиях (Notice of Action) Торгового представительства США.

    Уведомление стало итогом расследования в отношении китайской полупроводниковой отрасли, начатого администрацией Джо Байдена в декабре 2024 года. Оно было сосредоточено на так называемых "базовых полупроводниках", которые используются в качестве компонентов в критически важных отраслях, таких как оборона, автомобилестроение, производство медицинского оборудования, аэрокосмическая сфера, телекоммуникации, энергетика и электросети.

    Расследование пришло к выводу, что "на протяжении десятилетий Китай целенаправленно стремился к доминированию в полупроводниковой отрасли, применяя все более агрессивную и масштабную нерыночную политику и практики". Согласно документу, эти действия "нанесли серьезный ущерб американским компаниям, рабочим и экономике США в целом".

    В результате в уведомлении сделан вывод о целесообразности введения тарифов на китайские микросхемы. При этом меры не носят срочного характера: до середины 2027 года ставка тарифа будет на уровне 0%.

    Повышение тарифов запланировано на 23 июня 2027 года. Конкретный размер пошлины будет определен не менее чем за 30 дней до этой даты.

    Лента новостей