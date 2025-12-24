В США планируют ввести тарифы на китайские полупроводники летом 2027 года

США введут тарифы на полупроводники, импортируемые из Китая, начиная с 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Уведомление о действиях (Notice of Action) Торгового представительства США.

Уведомление стало итогом расследования в отношении китайской полупроводниковой отрасли, начатого администрацией Джо Байдена в декабре 2024 года. Оно было сосредоточено на так называемых "базовых полупроводниках", которые используются в качестве компонентов в критически важных отраслях, таких как оборона, автомобилестроение, производство медицинского оборудования, аэрокосмическая сфера, телекоммуникации, энергетика и электросети.

Расследование пришло к выводу, что "на протяжении десятилетий Китай целенаправленно стремился к доминированию в полупроводниковой отрасли, применяя все более агрессивную и масштабную нерыночную политику и практики". Согласно документу, эти действия "нанесли серьезный ущерб американским компаниям, рабочим и экономике США в целом".

В результате в уведомлении сделан вывод о целесообразности введения тарифов на китайские микросхемы. При этом меры не носят срочного характера: до середины 2027 года ставка тарифа будет на уровне 0%.

Повышение тарифов запланировано на 23 июня 2027 года. Конкретный размер пошлины будет определен не менее чем за 30 дней до этой даты.