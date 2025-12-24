В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

В Баку в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана состоялась панельная дискуссия на тему "Роль религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин".

Как сообщает Report, на панели обсуждался вопрос роли женщин в обществе и их влияние на общество.

На мероприятии выступили председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова, член Общественного совета при Государственном комитете по работе с религиозными организациями, член-корреспондент НАНА Кенуль Буньядзаде, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гамарханым Джавадлы.

Садагат Гахраманова в своем выступлении отметила огромное значение религиозных общин в решении социальных проблем:

"У нас по-прежнему существуют такие проблемы, как ранние браки девочек или домашнее насилие. Однако я считаю, что нам следует сотрудничать с религиозными общинами в рамках определенных образовательных проектов. Потому что роль лидеров общин в решении социальных проблем очень важна. Необходимо расширять деятельность общин, чтобы доносить до общества религию ислама в корректном ключе - как источник знаний".

Панельная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.