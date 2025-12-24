Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Внешняя политика
- 24 декабря, 2025
- 15:59
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Азербайджана, президент Израиля поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было подчеркнуто развитие отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Последние новости
17:02
Фото
Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связейВнутренняя политика
16:57
Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму АлиевуРелигия
16:54
Фото
В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНОРелигия
16:48
ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в КрымуДругие страны
16:32
Видео
Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срокПроисшествия
16:22
Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рожденияВнешняя политика
16:18
Фото
В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщинРелигия
16:13
Видео
Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZALМедиа
16:08