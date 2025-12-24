Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 15:59
    Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Президент Государства Израиль Ицхак Герцог 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Азербайджана, президент Израиля поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора было подчеркнуто развитие отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    Израиль Ицхак Герцог Ильхам Алиев
    İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edib
    President of Israel congratulates Ilham Aliyev

    Последние новости

    17:02
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    16:57

    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    16:54
    Фото

    В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    16:48

    ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

    Другие страны
    16:32
    Видео

    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    16:22

    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    16:18
    Фото

    В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

    Религия
    16:13
    Видео

    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

    Медиа
    16:08

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
    Лента новостей