В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов

В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов.

В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники Гахского РУП задержали подозреваемого в мошенничестве ранее судимого Адалята Абдуллаева 1986 г.р.

Абдуллаев обманным путем присвоил 32 тыс. манатов граждан, обещав устроить их на работу, помочь с покупкой недвижимости и автомобиля, а также получением инвалидности.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.