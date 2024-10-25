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В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов

В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов.
Происшествия
25 октября 2024 г. 09:48
В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов

В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на 32 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники Гахского РУП задержали подозреваемого в мошенничестве ранее судимого Адалята Абдуллаева 1986 г.р.

Абдуллаев обманным путем присвоил 32 тыс. манатов граждан, обещав устроить их на работу, помочь с покупкой недвижимости и автомобиля, а также получением инвалидности.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda vətəndaşların 32 min manatını dələduzluqla ələ keçirən şəxs saxlanılıb

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