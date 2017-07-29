 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе произошел сильный пожар: Сгорел цех пиломатериалов, грузовик и хлев - ФОТО - ВИДЕО

    Пострадавших нет© Foto: Report.az

    Гах. 29 июля. REPORT.AZ/ В селе Гыпчаг Гахского района в цехе пиломатериалов и в хлеву начался пожар.

    Как сообщает северо-западне бюро Report, сгорели принадлежащие жителю села Роману Асыралы оглу Набиеву цех пиломатериалов общей площадью 128 кв. м., пристроенный здесь же коровий хлев площадью 48 кв.м. и грузовик, припаркованный во дворе цеха.

    На место происшествия были привлечены личный состав и три пожарные машины противопожарной части Гахского района. Ввиду сильного возгорания было трудно предотвратить пожар. Во время пожара в цехе никого не было.

    По факту в противопожарной части Гахского района проводится расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi