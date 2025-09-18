В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедиста
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 08:56
В Гаджикабуле грузовой автомобиль насмерть сбил 9-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде.
Как сообщает Report со ссылкой на региональное бюро, происшествие произошло на участке трассы Баку-Газах, проходящем через территорию села Атбулаг.
По данным, житель села Атбулаг М.В (2016 г.р.) попал под колеса грузовика во время движения на дороге. От полученных травм малолетний скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Последние новости
09:21
Азербайджан увеличил квоты на перевозки для УкраиныБизнес
09:20
Великобритания получила £150 млрд инвестиций от компаний СШАДругие страны
09:12
Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыкиКультура
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)Финансы
09:10
ЕБРР обновил текущий портфель проектов в АзербайджанеФинансы
09:08
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2025)Финансы
09:00
В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилемПроисшествия
08:56
В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедистаПроисшествия
08:45