В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедиста

В Гаджикабуле грузовой автомобиль насмерть сбил 9-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Как сообщает Report со ссылкой на региональное бюро, происшествие произошло на участке трассы Баку-Газах, проходящем через территорию села Атбулаг.

По данным, житель села Атбулаг М.В (2016 г.р.) попал под колеса грузовика во время движения на дороге. От полученных травм малолетний скончался на месте.

По факту ведется расследование.