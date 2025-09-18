Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 08:45
Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Bakı-Qazax magistralının rayonun Atbulaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Atbulaq kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü M.V velosipedlə hərəkətdə olarkən onu yük avtomobili vurub. Azyaşlı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)Maliyyə
09:03
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)Maliyyə
09:00
UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaqFutbol
09:00
Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi GünüdürMədəniyyət
08:54
Rusiyada məhkəmə icraçıları tərəfindən deportasiya edilən əcnəbilərin sayı məlum olubDigər
08:49
Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilibRegion
08:45
Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürübHadisə
08:29
Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölübDigər
08:16