İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 08:45
    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Bakı-Qazax magistralının rayonun Atbulaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, rayonun Atbulaq kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü M.V velosipedlə hərəkətdə olarkən onu yük avtomobili vurub. Azyaşlı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Hacıqabul Yol qəzası Bakı-Qazax magistralı velosiped
    В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедиста

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    09:00

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Mədəniyyət
    08:54

    Rusiyada məhkəmə icraçıları tərəfindən deportasiya edilən əcnəbilərin sayı məlum olub

    Digər
    08:49

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Region
    08:45

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:29

    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti