В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении 60 тыс. манатов у граждан

В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении у граждан обманным путем около 60 000 манатов.

В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении у граждан обманным путем около 60 000 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации, Азер Алиев размещал на сайтах объявления о продаже автомобилей различных марок по цене ниже их стоимости, договаривался с потенциальными покупателями, которые перечисляли ему аванс на карту, и затем переставал отвечать на звонки.

Всего жертвами мошенничества А.Алиева стали 15 человек.

Пострадавших от действий этого человека граждан просят обратиться в правоохранительные органы.