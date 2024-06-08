О нас

В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении 60 тыс. манатов у граждан

В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении 60 тыс. манатов у граждан В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении у граждан обманным путем около 60 000 манатов.
Происшествия
8 июня 2024 г. 09:53
В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении 60 тыс. манатов у граждан

В Гаджигабуле задержан мужчина, подозреваемый в присвоении у граждан обманным путем около 60 000 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации, Азер Алиев размещал на сайтах объявления о продаже автомобилей различных марок по цене ниже их стоимости, договаривался с потенциальными покупателями, которые перечисляли ему аванс на карту, и затем переставал отвечать на звонки.

Всего жертвами мошенничества А.Алиева стали 15 человек.

Пострадавших от действий этого человека граждан просят обратиться в правоохранительные органы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda 15 vətəndaşın 60 min manatını mənimsəyən şəxs saxlanılıb

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi