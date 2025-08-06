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В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали четыре человека

В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали четыре человека В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
6 августа 2025 г. 08:50
В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали четыре человека

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на участке трассы Баку–Газах, проходящем через село Нэвахы.

По предварительным данным, в результате аварии автомобиля марки "Жигули" пострадали жители села Губалы Балоглан: Илхама Талыбова (1969 г.р.), Сарвиназ Агаева (1967 г.р.), Севиндж Поладова (1975 г.р.) и Руслан Талыбов (1994 г.р.). Все они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda avtomobil qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

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