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В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
22 августа 2022 г. 22:51
В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на участке автодороги Баку-Газах.

В результате столкновения легковых автомобилей марок "Mersedes" пострадали два человека.

Один из них, житель Гянджи Эйюб Тейюб оглы Гасанов, 1953 года рождения был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу. Другой пассажир отказался от медицинской помощи, поскольку его травмы были незначительными.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

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