В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на участке автодороги Баку-Газах.

В результате столкновения легковых автомобилей марок "Mersedes" пострадали два человека.

Один из них, житель Гянджи Эйюб Тейюб оглы Гасанов, 1953 года рождения был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу. Другой пассажир отказался от медицинской помощи, поскольку его травмы были незначительными.

По факту ведется расследование.