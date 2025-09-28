Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Гаджигабуле произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 28 сентября, 2025
    • 09:13
    В Гаджигабуле произошло ДТП, есть пострадавшие

    В селе Атбулаг Гаджигабульского района три человека пострадали в ДТП.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Газах.

    Согласно информации, в результате столкновения двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили житель села Гасымбейли Сабирабадского района Мусаев Мехман Гярай оглу (1965 г.р.), житель Агдеринского района Джафаров Гамлет Муса оглу (1973 г.р.) и житель Агдама Мамедов Эльшан Исмиали оглу (1985 г.р.).

    На место происшествия были привлечены бригады медиков, однако пострадавшие отказались от помощи.

    По факту проводится расследование.

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

