В Гаджигабуле произошло ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
- 28 сентября, 2025
- 09:13
В селе Атбулаг Гаджигабульского района три человека пострадали в ДТП.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Газах.
Согласно информации, в результате столкновения двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили житель села Гасымбейли Сабирабадского района Мусаев Мехман Гярай оглу (1965 г.р.), житель Агдеринского района Джафаров Гамлет Муса оглу (1973 г.р.) и житель Агдама Мамедов Эльшан Исмиали оглу (1985 г.р.).
На место происшествия были привлечены бригады медиков, однако пострадавшие отказались от помощи.
По факту проводится расследование.
