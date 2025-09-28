В Гаджигабуле произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Атбулаг Гаджигабульского района три человека пострадали в ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Газах.

Согласно информации, в результате столкновения двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили житель села Гасымбейли Сабирабадского района Мусаев Мехман Гярай оглу (1965 г.р.), житель Агдеринского района Джафаров Гамлет Муса оглу (1973 г.р.) и житель Агдама Мамедов Эльшан Исмиали оглу (1985 г.р.).

На место происшествия были привлечены бригады медиков, однако пострадавшие отказались от помощи.

По факту проводится расследование.