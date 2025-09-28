İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2025
    • 08:56
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hacıqabulda baş verən yol qəzasında bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Atbulaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Sabirabad rayonunun Qasımbəyli kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Musayev Mehman Gəray oğlu, Ağdərə rayon sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Cəfərov Hamlet Musa oğlu və Ağdam sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Elşən İsmiəli oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Hadisə yerinə təcili-tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları cəlb olunsa da, yaralılar yardımdan imtina ediblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Hacıqabul Xəsarət alanlar
