В Гаджигабуле произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария.

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на трассе Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг.

Столкнулись легковые автомобили марок Lada, Hyundai и Mercedes.

В результате ДТП пострадали житель Агдамского района Гасанов Заур Керям оглы, 1997 года рождения, житель Имишлинского района Геюшзаде Кянан Аждар оглы, 1998 года рождения и еще двое человек (личности уточняются - ред.).

Раненые доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.