О нас
Аудио новости

В Гаджигабуле произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Гаджигабуле произошла цепная авария, есть пострадавшие В Гаджигабульском районе произошла цепная авария.
Происшествия
14 марта 2022 г. 23:12
В Гаджигабуле произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на трассе Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг.

Столкнулись легковые автомобили марок Lada, Hyundai и Mercedes.

В результате ДТП пострадали житель Агдамского района Гасанов Заур Керям оглы, 1997 года рождения, житель Имишлинского района Геюшзаде Кянан Аждар оглы, 1998 года рождения и еще двое человек (личности уточняются - ред.).

Раненые доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Чернигове российские войска понесли серьезные потери
ФотоВ Чернигове российские войска понесли серьезные потери
10 марта 2022 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi