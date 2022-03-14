В Гаджигабуле произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на трассе Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг.
Столкнулись легковые автомобили марок Lada, Hyundai и Mercedes.
В результате ДТП пострадали житель Агдамского района Гасанов Заур Керям оглы, 1997 года рождения, житель Имишлинского района Геюшзаде Кянан Аждар оглы, 1998 года рождения и еще двое человек (личности уточняются - ред.).
Раненые доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.