В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины

В селе Гызылбурун Гаджигабульского района обнаружено тело ранее пропавшего без вести 72-летнего мужчины.

Как сообщает аранское бюро Report, двумя днями ранее пропал местный житель Мамедов Ханзаман Алибала оглу (1953 г.р.).

Его тело было обнаружено сегодня в саду дома, где он жил.

По факту начато расследование.