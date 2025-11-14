В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины
Происшествия
- 14 ноября, 2025
- 22:46
В селе Гызылбурун Гаджигабульского района обнаружено тело ранее пропавшего без вести 72-летнего мужчины.
Как сообщает аранское бюро Report, двумя днями ранее пропал местный житель Мамедов Ханзаман Алибала оглу (1953 г.р.).
Его тело было обнаружено сегодня в саду дома, где он жил.
По факту начато расследование.
