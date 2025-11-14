Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 22:46
    В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины

    В селе Гызылбурун Гаджигабульского района обнаружено тело ранее пропавшего без вести 72-летнего мужчины.

    Как сообщает аранское бюро Report, двумя днями ранее пропал местный житель Мамедов Ханзаман Алибала оглу (1953 г.р.).

    Его тело было обнаружено сегодня в саду дома, где он жил.

    По факту начато расследование.

