В Габале задержали браконьера, убившего краснокнижного марала

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в Габалинском районе, задержан человек, убивший марала, занесенного в "Красную книгу".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время рейда, проведенного 17 декабря, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов услышали выстрелы в лесничестве Вендам, во время осмотра территории были обнаружены отрубленная голова марала, 2 копыта и шкура животного. Соответствующая жалоба поступила в Габалинское районное отделение полиции.

По факту незамедлительно были начаты оперативные мероприятия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 27 декабря, был задержан житель Вендама Техран Айдынлы. У него было изъято ружье марки "TOЗ-16". По факту ведется расследование.