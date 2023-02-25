О нас

В Габале выявлено незаконное производство древесного угля

В Габале выявлено незаконное производство древесного угля В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, на территории сел Мамедагалы и Мирзабейли на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.
Происшествия
25 февраля 2023 г. 11:50
В Габале выявлено незаконное производство древесного угля

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, на территории сел Мамедагалы и Мирзабейли на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе расследования установлено, что незаконным производством угля занимались жители сел Дилара Заманова, Сахиль и Туран Гусейновы, а также Турал Масимбейли.

В отношении виновных лиц составлен протокол и переслан в региональное управление министерства экологии и природных ресурсов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə qanunsuz yolla kömür istehsal edən şəxslər müəyyən olunub

Другие новости из категории

За прошлые сутки из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотических средств
За прошлые сутки из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотических средств
25 февраля 2023 г. 10:42
За вчерашние сутки в ДТП погиб 1 человек, 7 получили ранения
За вчерашние сутки в ДТП погиб 1 человек, 7 получили ранения
25 февраля 2023 г. 10:36
Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
25 февраля 2023 г. 09:53
В Баку совершен наезд на 35-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 35-летнего пешехода
25 февраля 2023 г. 05:44
Цепная авария в Баку, есть погибший и раненые
ФотоЦепная авария в Баку, есть погибший и раненые
24 февраля 2023 г. 21:53
Генпрокуратура: Тариэль Гурбанов отстранен от прохождения службы в органах прокуратуры
Генпрокуратура: Тариэль Гурбанов отстранен от прохождения службы в органах прокуратуры
24 февраля 2023 г. 18:24
В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 13:54
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Житель Баку был избит группой лиц
Житель Баку был избит группой лиц
24 февраля 2023 г. 10:54
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями
24 февраля 2023 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi