В Габале выявлено незаконное производство древесного угля

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, на территории сел Мамедагалы и Мирзабейли на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, на территории сел Мамедагалы и Мирзабейли на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе расследования установлено, что незаконным производством угля занимались жители сел Дилара Заманова, Сахиль и Туран Гусейновы, а также Турал Масимбейли.

В отношении виновных лиц составлен протокол и переслан в региональное управление министерства экологии и природных ресурсов.