В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 09:13
В Габале спасатели МЧС спасли застрявших после ДТП в автомобиле водителя и пассажира.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
Авария произошла в селе Зараган Габалинского района. Автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир оказались зажаты в деформированном автомобиле.
Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, им немедленно была оказана скорая помощь.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
