    В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 09:13
    В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля

    В Габале спасатели МЧС спасли застрявших после ДТП в автомобиле водителя и пассажира.  

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

    Авария произошла в селе Зараган Габалинского района. Автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир оказались зажаты в деформированном автомобиле.

    Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, им немедленно была оказана скорая помощь.

    По факту соответствующими органами проводится расследование.

    Лента новостей