В Габале спасли водителя и пассажира смятого после аварии автомобиля

В Габале спасатели МЧС спасли застрявших после ДТП в автомобиле водителя и пассажира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Авария произошла в селе Зараган Габалинского района. Автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир оказались зажаты в деформированном автомобиле.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, им немедленно была оказана скорая помощь.

По факту соответствующими органами проводится расследование.