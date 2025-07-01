В Габале спасен человек, упавший в труднодоступной горной местности

36-летний мужчина пострадал в результате падения в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Нохургышлаг Габалинского района.

36-летний мужчина пострадал в результате падения в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Нохургышлаг Габалинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

Выяснилось, что Орхан Икрам оглы Мамедов (1986 г.р.) упал с высоты в пересеченной горной местности, получил травмы различной степени тяжести и оказался в беспомощном состоянии.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.