В Габале спасен человек, упавший в труднодоступной горной местности

36-летний мужчина пострадал в результате падения в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Нохургышлаг Габалинского района.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.
Выяснилось, что Орхан Икрам оглы Мамедов (1986 г.р.) упал с высоты в пересеченной горной местности, получил травмы различной степени тяжести и оказался в беспомощном состоянии.
Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.