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В Габале спасен человек, упавший в труднодоступной горной местности

В Габале спасен человек, упавший в труднодоступной горной местности 36-летний мужчина пострадал в результате падения в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Нохургышлаг Габалинского района.
Происшествия
1 июля 2025 г. 10:29
В Габале спасен человек, упавший в труднодоступной горной местности

36-летний мужчина пострадал в результате падения в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Нохургышлаг Габалинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

Выяснилось, что Орхан Икрам оглы Мамедов (1986 г.р.) упал с высоты в пересеченной горной местности, получил травмы различной степени тяжести и оказался в беспомощном состоянии.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

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