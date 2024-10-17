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В Габале пропала женщина с малолетним ребенком

В Габале пропала женщина с малолетним ребенком 18:12
Происшествия
17 октября 2024 г. 18:40
В Габале пропала женщина с малолетним ребенком

Жительница Габалинского района Наргиз Эйвазова, 1982 г.р., вышла из дома со своим малолетним ребенком и пропала без вести.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве внутренних дел, приметы женщины: рост 160 см, плотное телосложение, длинные черные волосы, черные глаза.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении Эйвазовой, просят позвонить в Центр обслуживания "102" МВД, а также в Габалинский районный отдел полиции по городскому номеру (024)205-18-28 и мобильному номеру (050) 633-50-00.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə qadın azyaşlı övladı ilə birlikdə itkin düşüb

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