    В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 08:36
    В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    В Габале произошло тяжелое ДТП.

    Как передает северо-западное бюро Report, авария произошла в ночное время на участке автодороги Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки, проходящем через поселок Нидж Габалинского района.

    По предварительным данным, автомобиль марки Nissan Navara съехал с проезжей части и перевернулся. В результате происшествия водитель, 28-летний Мятин Ибрагимов, скончался на месте происшествия, пассажир - 26-летний Кянан Ильгар оглу Закирзаде - получил травмы различной степени тяжести.

    Пострадавший госпитализирован в Огузскую районную центральную больницу. Личность погибшего устанавливается.

    По факту ведется расследование, выясняется причина аварии.

    Габала ДТП
