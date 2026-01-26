В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший
Происшествия
- 26 января, 2026
- 08:36
В Габале произошло тяжелое ДТП.
Как передает северо-западное бюро Report, авария произошла в ночное время на участке автодороги Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки, проходящем через поселок Нидж Габалинского района.
По предварительным данным, автомобиль марки Nissan Navara съехал с проезжей части и перевернулся. В результате происшествия водитель, 28-летний Мятин Ибрагимов, скончался на месте происшествия, пассажир - 26-летний Кянан Ильгар оглу Закирзаде - получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший госпитализирован в Огузскую районную центральную больницу. Личность погибшего устанавливается.
По факту ведется расследование, выясняется причина аварии.
