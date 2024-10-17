В Габале совершено двойное убийство

Вечером в полицию поступило сообщение об убийстве в селе Зяргярли Габалинского района двух человек выстрелом из охотничьего ружья.

Вечером в полицию поступило сообщение об убийстве в селе Зяргярли Габалинского района двух человек выстрелом из охотничьего ружья.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования было установлено, что на почве личного конфликта Алибаба Гянджимов (1979 года рождения) выстрелил из охотничьего ружья в Гюльсаду Мамедалиеву (1951 года рождения) и в ее внука 23-летнего Нурлана Мамедалиева, который открыл ответный огонь в А. Гянджимова. Охотничьи ружья, считающиеся орудием преступления, были изъяты сотрудниками полиции.

В результате инцидента Г.Мамедалиева и А.Гянджимов скончались, Н. Мамедалиев был ранен.

По факту ведется расследование.