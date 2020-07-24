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В Габале частный детский центр работал в нарушение карантина

В Габале частный детский центр работал в нарушение карантина Владельцу объекта, родителям детей и учителям разъяснили правила и требования объявленного в стране карантина
Происшествия
24 июля 2020 г. 14:55
В Габале частный детский центр работал в нарушение карантина

В результате мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Исполнительной власти Габалинского района и районного отдела полиции, на территории города был выявлен частный детский подготовительный центр, работавший в нарушение правил карантина.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, деятельность центра была немедленно приостановлена.

Владельцу объекта, родителям детей и учителям разъяснили правила и требования объявленного в стране карантинного режима.

В отношении этих лиц приняты законные меры за нарушение ими правил.

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