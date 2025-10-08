Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    Происшествия
    • 08 октября, 2025
    • 09:28
    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    В Габале автомобиль ВАЗ 2106 врезался в бетонный столб, погиб один человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бум.

    Водитель Эльвин Гасымов не справился с управлением и врезался в бетонный столб на обочине дороги.

    Пассажир автомобиля Гусейнов Джахид от полученных травм скончался на месте, а сам водитель и второй пассажир Махмудов Лачын госпитализированы в Центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

    По факту возбуждено уголовное дело.

