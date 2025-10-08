В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший
Происшествия
- 08 октября, 2025
- 09:28
В Габале автомобиль ВАЗ 2106 врезался в бетонный столб, погиб один человек.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бум.
Водитель Эльвин Гасымов не справился с управлением и врезался в бетонный столб на обочине дороги.
Пассажир автомобиля Гусейнов Джахид от полученных травм скончался на месте, а сам водитель и второй пассажир Махмудов Лачын госпитализированы в Центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
09:53
В Турции задержана группа известных артистовВ регионе
09:49
В Нахчыване задержан серийный квартирный ворПроисшествия
09:47
Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событияхВ регионе
09:44
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррельЭнергетика
09:40
ANAMA создаст мобильную базу в ГадрутеИнфраструктура
09:39
МИД Ирана вызвал европейских пословВ регионе
09:31
Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном КавказеВнешняя политика
09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)Финансы
09:28