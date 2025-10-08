Qəbələdə avtomobil beton dirəyə çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 oktyabr, 2025
- 09:04
Qəbələdə avtomobil beton dirəyə çırpılıb.
"Report" xəbər verir ki, Qasımov Elvin Qasım oğlu idarə etdiyi "VAZ 2106" markalı avtomobillə Bum qəsəbəsi ərazisində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək avtomobilin yolun kənarındakı beton dirəyə çırpılıb.
Nəticədə avtomobildə olan sərnişin Hüseynov Cahid Mikayıl oğlu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, sürücünün özü və avtomobildə olan digər sərnişin Mahmudov Laçın İmam oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
