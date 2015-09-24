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    ​В Габале автобус совершил ДТП, погиб 1 человек, ранены 8

    Главное управление государственной дорожной полиции ведет расследование по данному факту

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Габале произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

    Так, автобус марки Hyundai под управлением жителя Огузского района Руфата Бабаева столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился житель Сиязаньского района Джейхун Гамидов. В результате пассажир УАЗ скончался, Д.Гамидов и другой пассажир, а также Р.Бабаев и 5 его пассажиров доставлены в больницу.

    Главное управление государственной дорожной полиции проводит расследование по данному факту.

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