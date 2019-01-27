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    В Габале 35-летняя женщина совершила самоубийство

    Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл в посёлке Нидж

    Габала. 27 января. REPORT.AZ/ В Габалинском районе совершено самоубийство.

    Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл в посёлке Нидж. Жительница посёлка 1984 года рождения Инга Огонова покончила жизнь самоубийством, повесившись у себя во дворе. Причина суицида неизвестна.

    По факту ведётся расследование.

    Ранее сообщалось, что в Габале 45-летний мужчина совершил суицид.

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