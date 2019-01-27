В Габале 35-летняя женщина совершила самоубийство

Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл в посёлке Нидж

27 января, 2019 23:57

https://report.az/storage/news/36c520d5db2d17daf44187175aa6d06b/88e2cf53-d462-4527-8acc-411fe59be2d4_292.jpg Габала. 27 января. REPORT.AZ/ В Габалинском районе совершено самоубийство. Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл в посёлке Нидж. Жительница посёлка 1984 года рождения Инга Огонова покончила жизнь самоубийством, повесившись у себя во дворе. Причина суицида неизвестна. По факту ведётся расследование. Ранее сообщалось, что в Габале 45-летний мужчина совершил суицид.

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