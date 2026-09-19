В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзаджамаллы Физулинского района.

Легковой автомобиль марки Mercedes потерял управление и опрокинулся, в результате ДТП находившийся в автомобиле Этибар Аббасов (1991 г.р.), скончался на месте происшествия.

Другие находившиеся в автомобиле лица - Мухаммед Искендеров, Сахавет Бабаев, Рухия Гусейнова - получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится расследование.