В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия
- 19 сентября, 2026
- 13:33
В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзаджамаллы Физулинского района.
Легковой автомобиль марки Mercedes потерял управление и опрокинулся, в результате ДТП находившийся в автомобиле Этибар Аббасов (1991 г.р.), скончался на месте происшествия.
Другие находившиеся в автомобиле лица - Мухаммед Искендеров, Сахавет Бабаев, Рухия Гусейнова - получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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