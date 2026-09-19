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    В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 13:33
    В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

    В Физули перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзаджамаллы Физулинского района.

    Легковой автомобиль марки Mercedes потерял управление и опрокинулся, в результате ДТП находившийся в автомобиле Этибар Аббасов (1991 г.р.), скончался на месте происшествия.

    Другие находившиеся в автомобиле лица - Мухаммед Искендеров, Сахавет Бабаев, Рухия Гусейнова - получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пострадавшие (раненые)
    Füzulidə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

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