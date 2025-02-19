О нас

В Физули автомобиль столкнулся с трактором, погиб 2-хлетний ребенок

В Физули автомобиль столкнулся с трактором, погиб 2-хлетний ребенок В Физулинском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем, в результате погиб 2-хлетний ребенок.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 10:26
В Физули автомобиль столкнулся с трактором, погиб 2-хлетний ребенок

В Физулинском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем, в результате погиб 2-хлетний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Алиханлы.

Автомобиль марки Mercedes Benz, за рулем которого находился Хайям Мамедов (1997 г.р.), столкнулся с трактором марки "Беларусь 892", управляемым Эмрахом Магеррамовым (1997 г.р.).

Находящийся в автомобиле сын водителя Mercedes Benz Рашад Мамедов (2023 г.р.) получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчик скончался в Центральной районной больнице Физулинского района.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Füzulidə avtomobil traktorla toqquşub, iki yaşlı uşaq ölüb

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
18 февраля 2025 г. 20:22
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
15 февраля 2025 г. 04:48
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
14 февраля 2025 г. 17:43
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
15 февраля 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi