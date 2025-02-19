В Физули автомобиль столкнулся с трактором, погиб 2-хлетний ребенок

В Физулинском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем, в результате погиб 2-хлетний ребенок.

В Физулинском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем, в результате погиб 2-хлетний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Алиханлы.

Автомобиль марки Mercedes Benz, за рулем которого находился Хайям Мамедов (1997 г.р.), столкнулся с трактором марки "Беларусь 892", управляемым Эмрахом Магеррамовым (1997 г.р.).

Находящийся в автомобиле сын водителя Mercedes Benz Рашад Мамедов (2023 г.р.) получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчик скончался в Центральной районной больнице Физулинского района.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.