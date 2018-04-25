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    В Евлахе женщина-водитель попала в аварию, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

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    Евлах. 25 апреля. REPORT.AZ/ Установлено имя погибшей женщины в тяжелом ДТП в Евлахе.

    Как сообщает западное бюро Report, это жительница города Баку Алида Эльхан гызы Джафарова 1956 г.р. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Тело для обследование было доставлено в Евлахское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии министерства здравоохранения.

    *** 11:03

    Евлах. 25 апреля. REPORT.AZ/ Установлены имена лиц, пострадавших в тяжелом ДТП в Евлахе.

    Как сообщает западное бюро Report, раненые: водитель автомобиля, жительница города Евлах Фаида Эльхан гызы Мамедова 1965 г.р., пассажиры- житель поселка Чайлы Гарадагского района Юсиф Эхсан оглы Агамалиев 2000 г.р., житель города Евлах Эмиль Захид оглы Агамалиев получили телесные повреждения различной степени тяжести и были помещены в Евлахскую центральную районную больницу. Сообщается, что погибшая в ходе инцидента была сестрой водителя.

    По факту ведется расследование.

    *** 10:36

    Евлах. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, есть погибший и раненые в ходе аварии на участке дороги Баку-Газах, пролегающем по территории Евлахского района.

    По предварительным данным, во время движения автомобиля лопнуло колесо, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате аварии один из пассажиров погиб, еще двое получили ранения. Женщина-водитель получила тяжелые телесные повреждения. На место происшествия привлечены сотрудники ГДП. Раненые доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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