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    В Евлахе владелец чайной убил клиента ударом ножа

    Инцидент произошел в селе Юхары Енидже

    Евлах. 11 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла поножовщина, унесшая жизнь одного человека.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Енидже.

    Житель села Баширов Горхмаз Сирадж оглу 1973 г.р. на почве конфликта получил тяжелое ножевое ранение от односельчанина. Потерявший много крови Г.Баширов был срочно доставлен в Мингячевирскую городскую больницу. Из-за тяжести его состояния, он скончался  в больнице, не дождавшись вмешательства врачей.

    Сообщается, что инцидент произошел в одной из чайных в селе Юхары Енидже. По предварительной информации, конфликт возник с владельцем заведения и Г.Баширов был ранен им.

    По факту Евлахской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

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