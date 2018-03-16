 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть потерпевшие

    © Report

    Евлах. 16 марта. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Ереванлылар.

    Столкнулись грузовик марки Ford и легковой автомобиль марки ВАЗ. Пострадавший в результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель города Евлах Эльгюн Исрафиль оглы Гасымов 1988 г.р. госпитализирован. Травмы другого водителя оказались легкими, и ему на месте была оказана первая медицинская помощь.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi