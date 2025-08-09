В Евлахе произошло смертельное ДТП

На трассе Евлах-Мингечевир произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, вчера на участке дороги, проходящем через село Гаджиселли Евлахского района, автомобиль марки "ВАЗ 21063" под управлением Тагиева Назима Али оглу (1960 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Honda CVR, за рулем которого находился Османов Асиф Логман оглу (1981 г.р.).

В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля марки Honda Халилова Хураман Джафаргулу гызы, а двое других раненых пассажира - Халилов Халид Солтанмеджид оглу и Халилова Илаха Сехран гызы - были госпитализированы в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

По факту возбуждено уголовное дело.