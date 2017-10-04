В Евлахе произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На территории Евлахского района произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге между селами Салахлы и Хюрюушагы.

Сегодня вечером следующий по дороге автомобиль марки "ВАЗ 21012" столкнулся с трактором. От полученных травм на месте ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля 38-летняя Флора Закир гызы Мамедова.

Находившиеся в автомобиле водитель и двое малолетних детей получили легкие травмы.

По факту ведется расследование.