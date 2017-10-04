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    В Евлахе произошло ДТП с летальным исходом

    По факту ведется расследование

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На территории Евлахского района произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге между селами Салахлы и Хюрюушагы.

    Сегодня вечером следующий по дороге автомобиль марки "ВАЗ 21012" столкнулся с трактором. От полученных травм на месте ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля 38-летняя Флора Закир гызы Мамедова.

    Находившиеся в автомобиле водитель и двое малолетних детей получили легкие травмы.

    По факту ведется расследование. 

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