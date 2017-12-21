 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе произошло ДТП, пострадали 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    Двое потерпевших госпитализированы© Report

    Евлах. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе автомобиль марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10-KB-916 и ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 20-CP-126 столкнулись.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-2106 Асадов Гасан Мехди оглу, его зять и дочка - жители села Самедабад Абдуллаев Аблудда Айдын оглу 1970 г.р. и Абдуллаева Руксана Гасан гызы 1979 г.р.

    После оказания потерпевшим первой медицинской помощи, водителя выписали, а его зять и дочь госпитализированы.

    ***15:35

    Евлах. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории, называемой "Станция Мингячевир".

    Столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

    На территорию привлечены полицейские и бригады скорой помощи. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi