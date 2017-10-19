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    В Евлахе произошла цепная авария, есть пострадавший

    Инцидент произошел в результате столкновения трех автомобилей

    Евлах. 18 октября. REPORT.AZ/ Следовавший по маршруту Мингячевир-Халдан пассажирский автобус попал в аварию на территории Евлаха.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на территории села Акшам.

    Микроавтобус марки "Форд" пытался уйти от внезапно выехавшего ему навстречу трактора. Ударивший микроавтобус в заднюю часть автомобиль марки "Мерседес" стал причиной столкновения микроавтобуса и трактора. Пострадавший в результате водитель "Форда" Эльшан Гараев был госпитализирован.

    В микроавтобусе, совершающем регулярные пассажирские перевозки между Мингячевиром и селом Халдан Евлахского района, пассажиров не было. Незадолго до ДТП совершивший свой последний рейс водитель высадил на остановке всех пассажиров.

    По факту ведется расследование.

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