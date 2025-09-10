В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человека
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 22:25
В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает западное бюро Report, в селе Хуруушагы легковой автомобиль съехал с проезжей части и упал в водный канал.
В результате инцидента пострадали И.Сулейманов (1985 г.р.), Х.Алекперов (1978 гр.), Н.Гасанов (1981 г.р.) и С.Сафаров (1976 г.р.). Они были доставлены в больницу.
Уточняется, что пострадавшие возвращались со свадебного торжества.
По факту начато расследование.
22:25
