    В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 22:25
    В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человека

    В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

    Как сообщает западное бюро Report, в селе Хуруушагы легковой автомобиль съехал с проезжей части и упал в водный канал.

    В результате инцидента пострадали И.Сулейманов (1985 г.р.), Х.Алекперов (1978 гр.), Н.Гасанов (1981 г.р.) и С.Сафаров (1976 г.р.). Они были доставлены в больницу.

    Уточняется, что пострадавшие возвращались со свадебного торжества.

    По факту начато расследование.

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Лента новостей