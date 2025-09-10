İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:54
    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hürüuşağı kəndində qeydə alınıb. 

    Belə ki, minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq su arxına düşməsi nəticəsində 1985-ci il təvəllüdlü İ.Süleymanov, 1978-ci il təvəllüdlü X.Ələkbərov, 1981-ci il təvəllüdlü N.Həsənov və 1976-cı il təvəllüdlü S.Səfərov xəsarət alıb. 

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıblar. 

    Qeyd edək ki, xəsarət alanlar toy məclisindən qayıdırmışlar.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Toy Qəza Yevlax
    В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человека

    Son xəbərlər

    22:31

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti