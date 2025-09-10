Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb
Hadisə
- 10 sentyabr, 2025
- 21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hürüuşağı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq su arxına düşməsi nəticəsində 1985-ci il təvəllüdlü İ.Süleymanov, 1978-ci il təvəllüdlü X.Ələkbərov, 1981-ci il təvəllüdlü N.Həsənov və 1976-cı il təvəllüdlü S.Səfərov xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıblar.
Qeyd edək ki, xəsarət alanlar toy məclisindən qayıdırmışlar.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
