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    В Евлахе попал в аварию перевозящий обслуживающий персонал автобус

    Во время аварии пострадали два человека

    Евлах. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахе столкнулись легковой автомобиль и автобус.

    Как передает западное бюро Report, авария произошла в результате столкновения автомобиля марки "Мазда" и автобуса, принадлежащего Объединению жилищно-коммунального хозяйства города Евлаха.

    В результате аварии пострадали водитель "Мазды" Фуад Захид оглу Рагимов 1984 г.р. и водитель автобуса.

    Во время аварии в автобусе находилось около 10 работниц.

    Состояние здоровья обоих пострадавших нормальное.

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