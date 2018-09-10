В Евлахе перевернулся грузовик, есть пострадавший

Евлах. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошла авария.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории Евлахского района.

В результате прокола шины грузовой автомобиль марки Ford перевернулся после потери управления. Водитель - житель Сабирабадского района Намаз Гусейн оглу Магеррамов 1960 г.р. с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. Отметим, что фрукты и овощи из кузова автомобиля рассыпались на дорогу.

По факту ведется расследование.