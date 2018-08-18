В Евлахе перевернулся грузовик, есть пострадавшие

18 августа, 2018 17:50

https://report.az/storage/news/be27ee7334b03fde7fbf47c6335a7291/99bc9b37-8670-48eb-80d0-27e5a3d93970_292.jpg Евлах. 18 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть пострадавшие. Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на 363 км дороги Баку-Газах на территории Евлахского района. Потеряв управление за рулем направлявшегося в сторону Баку малогабаритного грузовика марки "ГАЗель", водитель перевернул машину. В результате аварии пассажирка, жительница Шемкирского района Гюльнара Гасанова 1967 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Состояние госпитализированной женщины расценивается как средней тяжести. Водителю и еще одному пассажиру оказана амбулаторная помощь. По факту ведется расследование.

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