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    В Евлахе перевернулся грузовик, есть пострадавшие

    Евлах. 18 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть пострадавшие. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на 363 км дороги Баку-Газах на территории Евлахского района. 

    Потеряв управление за рулем направлявшегося в сторону Баку малогабаритного грузовика марки "ГАЗель", водитель перевернул машину. 

    В результате аварии пассажирка, жительница Шемкирского района Гюльнара Гасанова 1967 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Состояние госпитализированной женщины расценивается как средней тяжести. 

    Водителю и еще одному пассажиру оказана амбулаторная помощь.  

    По факту ведется расследование. 

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